İspanya'nın kuzeyindeki Asturya dağlarının eteklerinde, ormanlarla çevrili alanda yer alan tarihi bir köy bütünüyle satışa sunuldu. Bölgenin geleneksel mimari dokusunu koruyan yerleşim yeri, konutların yanı sıra tarım ve hayvancılık yapılarından oluşan geniş bir kompleksi barındırıyor.

770 HEKTARLIK ARAZİDE 14 EV VE BİR KİLİSE BULUNUYOR

Toplam 770 hektarlık bir alana yayılan mülk kapsamında 14 adet müstakil ev yer alıyor. Yerleşim alanında konutların yanı sıra bir kilise, bir mezarlık, "hórreo" adı verilen geleneksel bir tahıl ambarı, ahırlar ve çeşitli tarımsal müştemilatlar bulunuyor. Kompleks, Asturias bölgesindeki eski kırsal yerleşimlerin mimari yapısını yansıtıyor.

KÖYÜN SATIŞ FİYATI NE KADAR DÜŞÜRÜLDÜ?

İlk etapta 2 milyon 387 bin 900 euro (130 milyon TL) bedelle ilana koyulan köyün fiyatında 497 bin 900 euro (28 milyon TL) tutarında indirime gidildi. Yapılan fiyat güncellemesinin ardından mülkün tamamı 1 milyon 890 bin euro (105 milyon TL) karşılığında satışa sunuldu. Belirlenen tutar, yerleşim yerindeki tüm binaları ve 770 hektarlık arazi mülkiyetini kapsıyor.

BÖLGE HANGİ ALANLARDA DEĞERLENDİRİLEBİLİYOR?

Doğal alanları ve orman dokusuyla bilinen Asturias'taki yerleşim yeri, sahip olduğu geniş yüzölçümü sayesinde farklı kullanım planlarına olanak tanıyor. Yürürlükteki kentsel ve çevresel mevzuata uygun olmak koşuluyla mülkün ormancılık, hayvancılık, kırsal turizm veya mevcut geleneksel binaların restorasyonu amacıyla değerlendirilebileceği belirtiliyor.

TERK EDİLEN KIRSAL YERLEŞİMLER YENİDEN CANLANDIRILIYOR

Asturias genelinde nüfus azalması nedeniyle sakin sayısı düşen veya tamamen terk edilen çok sayıda kırsal yerleşim bulunuyor. Kültürel miras niteliği taşıyan bu köyün satışı, uzun yıllardır nüfus kaybeden kırsal bölgelerin yeniden ekonomiye ve yerleşime kazandırılması açısından önem taşıyor.