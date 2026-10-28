Alpler'de yer alan Matter Vadisi'ndeki Weisshorn ile Dom dağları arasında kurulu bulunan Randa köyü, yaklaşık 250 bin ton ağırlığındaki dev bir buzul parçasının doğrudan yerleşim yerine yuvarlanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bölgeyi yakından takip eden buzulbilimciler, dağ yamacında asılı duran kütlenin hareket hızının günde 20 santimetreye ulaştığını ve durumun her geçen gün daha kritik bir boyuta evrildiğini bildirdi.

Uzmanlar, dik yamaç yapısı nedeniyle bu tür buzul kırılmalarının geçmişte 1980'lerde ve 2005'te de yaşandığını, ancak küresel iklim krizinin etkisiyle bu döngünün artık çok daha sık ve kontrolsüz gerçekleştiğini vurguluyor.

Buzul kütlesinin eninde sonunda kopup çökeceğini belirten bilim insanları, kopuşun birkaç gün içinde de gerçekleşebileceğini ya da kütlenin geçici olarak dengelenip gelecek yaza kadar bekleyebileceğini aktarıyor.

Bölgedeki en korkutucu senaryonun ise olası yoğun kar yağışı olduğu ifade ediliyor. Yeni yağacak kar tabakasının buzul üzerinde kaygan bir zemin oluşturması durumunda, kopacak 250 bin tonluk dev kütlenin devasa bir çığı tetikleyerek doğrudan vadiye ve köyün üzerine inmesinden endişe ediliyor.