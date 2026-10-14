Dünyada temiz içme suyuna erişim giderek zorlaşırken bilim insanları, güneş ışığını kullanarak tuzlu suyu arıtmaya yardımcı olan koyun yünü bazlı bir malzeme geliştirdi. Laboratuvar deneylerinde saatte metrekare başına 2,43 kilogram su üretimine ulaşan yöntem, biyolojik olarak parçalanabilen yapısıyla dikkat çekti. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki NAQA'A tesisi, ters ozmoz teknolojisiyle günde 681,9 milyon litreye kadar içme suyu üretebiliyor.

KOYUN YÜNÜNÜ GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN MALZEMEYE DÖNÜŞTÜRDÜLER

ABD'deki Cornell Üniversitesi araştırmacıları, koyun yününü polidopamin adı verilen özel bir polimerle boyayarak güneş ışığını ısıya dönüştürebilen bir malzeme geliştirdi. Yünün ışığı emme kapasitesini artırmak için plazma aşındırma işlemi de uygulandı ve ultra siyah bir yüzey elde edildi.

SAATTE 2,43 KİLOGRAM SU ÜRETİLDİ

Güneş ışığını emerek suyun yüzeyini ısıtan malzeme, buharlaşmayı sağlıyor. Buharlaşma sırasında tuz büyük ölçüde geride kalırken oluşan su buharı yoğunlaştırılarak yeniden sıvıya dönüştürülüyor.

Deneylerde iki taraflı dikey yerleştirilen ultra siyah yün, metrekare başına saatte 2,43 kilogram su üretimine ulaştı. Yalnızca polidopaminle boyanan yünde ise bu değer 2,21 kilogram olarak ölçüldü. Araştırmacılar, sistemlerin geleneksel yatay buharlaştırma düzeneklerine kıyasla yaklaşık iki kat performans gösterdiğini bildirdi.

Yün bazlı malzemenin biyolojik olarak parçalanabilir olması, yöntemi sentetik malzemelere alternatif haline getiriyor. Bununla birlikte sistemin farklı çevre koşullarında denenmesi ve elde edilen suyun tüm kirleticiler açısından güvenli olduğunun doğrulanması gerekiyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE GÜNDE 681,9 MİLYON LİTRE SU ÜRETİLİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan NAQA'A Deniz Suyu Arıtma Tesisi, deniz suyunu içme suyuna dönüştürmek için ters ozmoz teknolojisinden yararlanıyor. Tesise yaklaşık 600 metrelik açık bir kanalla taşınan deniz suyu, pompalama, eleme ve filtreleme aşamalarından geçiriliyor.

Ardından özel membranlar ve yüksek basınç kullanılarak sudaki tuz ayrıştırılıyor. Tesis, bu yöntemle günde 681,9 milyon litreye kadar içme suyu üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

TUZLU ATIK SU DENİZE GERİ GÖNDERİLİYOR

Arıtma sırasında geriye kalan yüksek tuz yoğunluklu su, 3,6 kilometrelik deniz altı deşarj hattıyla denize bırakılıyor. Böylece tesisin altyapısı hem içme suyu üretimini hem de arıtma işlemi sonrasında oluşan tuzlu atık suyun uzaklaştırılmasını kapsıyor.

ACWA Power'ın paylaştığı bilgilere göre NAQA'A projesi yaklaşık 3 milyar Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi yatırımla hayata geçirildi.