Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle tarım arazilerinin korunmasına yönelik radikal kararlar alındı. Bungalov, konteyner ve bağ evi tipi yapılar için Kurul izni şartı getirilirken, kaçak yapılar 1 ay içinde yıkılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını engellemek amacıyla "Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik"te önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte tarlalara izinsiz inşa edilen yapılar için geri sayım başladı. Artık tarım arazisine çivi çakmak bile Toprak Koruma Kurulu’nun onayına tabi olacak.

BAĞ EVİ İÇİN 5 DÖNÜM ŞARTI GEİTİRİLDİ

Yeni yönetmelikte "bağ evi" tanımı netleştirilerek inşaat koşulları ağırlaştırıldı. Bir parselde sadece tek bir evin yapılmasına izin verilirken, bir aile aynı bölgede yalnızca bir kez bağ evi yapma hakkına sahip olacak.

- Bağ evi inşaatı için en az 5 dönüm arazi büyüklüğü aranacak.

- Yapı alanı 30 metrekareyi geçemeyecek. Ancak 30 metrekare taban oturumlu ve iki katlı binalara müsaade edilebilecek.

- Dikili tarım arazilerinde ise 30 metrekarelik bir bina için 1 dönümlük alan yeterli kabul edilecek.

YIKIM MASRAFI BELEDİYEDEN KESİLECEK

Kaçak yapılarla mücadelede bürokratik engellerin aşılması için sert yaptırımlar devreye alınıyor. Yıkım kararı çıkan yapıların bir ay içinde ortadan kaldırılması gerekiyor. Eğer belediyeler veya il özel idareleri bu sürede yıkımı gerçekleştirmezse devreye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı girecek. Bakanlığın üstlendiği yıkım masrafları, ilgili belediyenin bütçesinden %100 fazlasıyla doğrudan kesilecek.

Yıkım masrafı nihai olarak kaçak yapıyı yapan kişiden (sorumludan) tahsil edilecek. Ancak belediye görevini yapmazsa, devlet cezalı tutarı önce belediyeden kesecek, belediye ise bu parayı rücu yoluyla kişiden isteyecek.

TAPU KAYDINA "AMACI DIŞINDA KULLANIM" ŞERHİ

Aykırı yapılaşmanın tespit edildiği arazilerin tapu kütüğüne "5403 sayılı Kanunun amacı dışında kullanılmıştır" ibaresi işlenecek. Bu şerh, tarla eski haline getirilmeden ve Bakanlık onayı alınmadan silinemeyecek. Ayrıca tarım arazilerini kooperatif hissesi adı altında küçük parsellere bölerek satanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.

ZEYTİNLİKLE VE GES PROJELERİNE YENİ KRİTERLER

Zeytinliklerin korunmasına yönelik maddelerin de yer aldığı yönetmelikte, dönüm başına 28 ile 55 adet zeytin ağacı bulunan alanlar "dikili tarım arazisi" ilan edildi. Bu alanlarda yapılaşma tamamen sınırlandırıldı. Güneş Enerjisi Santralleri (GES) için ise sadece "kuru marjinal tarım arazileri" kullanılabilecek; verimli araziler üzerine GES kurulumu talepleri Kurul gündemine dahi alınmayacak.

TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Yönetmelik kapsamında hangi yapıların "tarımsal amaçlı" sayılacağı da tek tek listelendi:

- İpek böcekçiliği ve arıcılık tesisleri,

- Mantar üretim tesisleri, mandıralar ve silolar,

- Seralar ve tarım makineleri için muhafaza sundurmaları,

- Tarımsal Ar-Ge tesisleri ve soğuk hava depoları.

Bu tesislerin kurulumu için öncelikle alternatif bir arazi olup olmadığına bakılacak ve arazinin doğal yapısını bozmayacak projeler onaylanacak.