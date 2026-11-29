Kırsalda üretime başlayacak gençler ve kadınlar için hayvancılıktan seracılığa, sulamadan tohum ve fideye kadar farklı destek programları uygulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü projelerde hibe oranları, yatırımın türüne, başvuranın durumuna ve projenin uygulandığı bölgeye göre değişiyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında belirlenen köylerdeki 18-40 yaş arası gençlere yüzde 70 kurulum hibesi, dar gelirli hanelere ise yüzde 100 hibeli sera desteği veriliyor. Üretime dönecekler için işletme giderlerine yönelik düşük faizli kredi imkânı da bulunuyor.

100 KÜÇÜKBAŞ, 180 BİN LİRAYA KADAR BAKIM DESTEĞİ

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında üreticilere 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere 100 küçükbaş hayvan temin ediliyor. İlk yıl bakım ve besleme için 180 bin liraya kadar destek sağlanıyor, hayvanların sigorta primi de karşılanıyor.

Büyükbaş projesinde ise 5 ila 15 gebe damızlık düve veriliyor. Veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisleri için üst sınır 30 başa çıkıyor. İlk yıl bakım ve besleme desteği 270 bin liraya kadar ulaşırken, başvurularda işletmenin en fazla 200 baş kapasiteli olması şartı aranıyor.

Gelir Garantili Besicilik Projesi’nde küçük işletmeler, Et ve Süt Kurumundan aldıkları hayvanları 4-9 ay besledikten sonra sözleşmede belirlenen fiyatla kuruma satabiliyor.

YATIRIMIN TÜRÜNE GÖRE HİBE ORANI DEĞİŞİYOR

Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile 100 bin lira ile 30 milyon lira arasındaki sera, hayvancılık, arıcılık ve akıllı tarım yatırımlarında kadın ve gençlere yüzde 60, alanında eğitimli gençlere yüzde 70 hibe sağlanıyor.

Tasarruflu sulama sistemlerinde destek oranı yüzde 70’e ulaşıyor. Hibeye esas yatırım tutarı 10 milyon liraya kadar çıkarken, sulama bütçesinin en az yüzde 20’si kadın ve genç girişimcilere ayrılacak. Ayrıca 2027’de 10 dekar ve altındaki seraların yenilenmesi için uygun finansman verilecek.

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi’nde sera, koyun, koç ve gebe düve alımına yüzde 70 destek sunuluyor. Yerel projelerde ise arı kovanı ve süt sağım makinesine yüzde 75, sera ve meyve bahçesine yüzde 70, portatif ağıla yüzde 50 destek veriliyor.

TOHUM VE FİDEDE HEDEF 150 BİN ÇİFTÇİ

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile işlenmeyen veya nadasa bırakılan araziler için yüzde 75’e kadar hibeli tohum ve fide sağlanıyor. 2026’da 65 bin çiftçiyle 1 milyon dekarda yürütülen çalışmanın, 2027’de 150 bin çiftçiye ve 1,9 milyon dekara ulaşması hedefleniyor.

2026 üretim desteklerine 30 milyar lira ek kaynak ayrılırken, devlet destekli tarım sigortasında primin yüzde 70’ini devlet karşılıyor. Kadınlara yüzde 10, 40 yaş altındakilere yüzde 5 ek prim indirimi uygulanıyor.

ORMAN KÖYÜ DESTEĞİNDE BİR YIL İKAMET ŞARTI

Orman köylerinde gelir getirici iş kuracak dar gelirli kadınlara yüzde 100 mikro hibe sağlanıyor. ORKÖY kapsamında da faizsiz kredi ve hibe veriliyor.

En az bir yıl ikamet şartı aranan orman köyü destekleri için orman işletme müdürlüklerine başvuruluyor. Genç girişimci desteklerinin başvuru adresi ise il ve ilçe tarım müdürlükleri.

KIRSALDA İŞ VE SOSYAL YAŞAM VURGUSU

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, köye dönüşün devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Yatırımların Anadolu’ya kaydırılmasını, kırsalda iş imkânlarının artırılmasını ve mobil sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını isteyen Bulut, köye dönüşün büyükşehirlerdeki konut ve kira baskısını da hafifletebileceğini ifade etti.

Tarım uzmanı Mine Ataman ise gençleri kırsalda tutmak için üretim desteğinin tek başına yeterli olmayacağını belirtti. Ataman, köylerde sosyal alanların oluşturulması; kültürel etkileşim, spor, eğitim ve topluluk hissinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BURSA’DA DEĞERLİ ARSALARDA YEM ÜRETİMİ

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koçer, 23 Nisan Mahallesi’nde kiraladığı 100 dönümlük arazide buğday ve arpa yetiştiriyor. Haberde, dönüm fiyatının 50 milyon ile 100 milyon lira arasında değiştiği arazinin toplam değerinin 10 milyar lirayı bulduğu belirtiliyor.

Lüks konut projelerinin yoğunlaştığı mahallede üretim yapan Koçer, ürünleri ticari amaçla değil, kendi çiftliğinde kullanmak için ektiğini ifade etti.