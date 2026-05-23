Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Aşağıpulluyazı Mahallesi’nde yaşayan 21 yaşındaki Ahmet Sanar, çocukluk döneminde çilek üretimi yapan amcası Ünal Sanar’dan etkilenerek çiftçiliğe yöneldi.

Amcasının geleneksel yöntemlerle yürüttüğü üretim sürecinde yanında yer alan Sanar, bu sayede çilek yetiştiriciliğinin tüm aşamalarını öğrenme fırsatı buldu. Zamanla üretimi daha ileri bir noktaya taşımayı hedefleyen genç girişimci, klasik yöntemlerin yerine teknolojik sistemlere yönelmeye karar verdi ve geçtiğimiz yıl kasım ayında 6,5 dönümlük alanda topraksız sera kurdu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SERADA 30 KADINA İŞ İMKANI

Serasında nem ve sıcaklık dahil tüm çevresel verileri yapay zeka destekli sistemlerle analiz ederek üretim yapan Sanar, aynı zamanda bölgede 30 kadına da iş imkanı sağladı. İlk hasadını şubat ayında gerçekleştiren genç çiftçi, ürünlerini iç pazarın yanı sıra Rusya ve Romanya’ya da göndermeye başladı.

50-60 TONLUK REKOLTE HEDEFİ

Genç üretici Ahmet Sanar, başlangıçta Almanya’ya giderek orada bir hayat kurmayı düşündüğünü ancak amcasının yönlendirmesiyle bu planından vazgeçtiğini ve doğduğu topraklarda üretim yapmayı seçtiğini ifade etti. Süreci şu sözlerle anlattı:

"Amcamın ürettiği çileği daha ileriye nasıl taşıyabilirim diye araştırmaların sonucunda topraksız sisteme geçme kararı aldık. Ardından hidroponik sistemde topraksız çilek seramızı kurduk. Şubatta ilk hasadı almaya başladık. Şubattan beri aktif şekilde ürün topluyoruz. İlk yılımıza göre bu yıl 50-60 ton arasında bir rekolte bekliyoruz ve şu an Romanya ve Rusya'ya gönderim sağlıyoruz."

HASADIN BÜYÜK BÖLÜMÜ İHRAÇ EDİLDİ

Sanar, bugüne kadar seradan yaklaşık 15 ton ürün elde ettiklerini ve bunun yaklaşık 9 tonluk kısmını yurt dışına gönderdiklerini belirtti. Kurdukları sistem sayesinde açık alanda yalnızca kısa bir dönem yapılabilen çilek üretimini yıl geneline yayabildiklerini vurguladı.

Açık alanla kapalı alan üretimi arasındaki farkı da şöyle açıkladı:

"Açık alanda kontrol çok zor oluyordu, kapalı alanda bitki tamamen sizin kontrolünüzde. Verdiğiniz su, gübre daha dengeli, ürettiğiniz ürün daha kaliteli ve sağlıklı bunun gibi birçok etken bizi aslında kapalı alana sürükledi. Araştırmalarım, bu işe önem vermem bizi bu noktaya getirdi. Şimdi her şey çok daha kontrol edilebilir çünkü yapay zeka desteğini kullanıyoruz. Günlük verdiğimiz besinin, suyun, gübrenin değerleri var, bunları yapay zeka sayesinde sistemli bir şekilde kontrol edebildiğimizden ürettiğimiz bitki çok daha sağlıklı ve çok daha kontrol edilebilir oluyor. Bunun neticesinde de aldığımız ürün çok kaliteli oluyor."

Sanar, serasında ürettiği çileklerle hem pazar ağını genişletmeyi hem de ilerleyen dönemde daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.