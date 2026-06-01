Galler'in güneyindeki tarihi Blaenavon kasabasını koyun sürüleri bastı. Başıboş koyunlar kasabayı ele geçirince çobanlar acilen göreve çağrıldı.

Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kasabada0 kimliği belirsiz kişilerin tepelerdeki çitleri kesmesi sonucu yüzlerce hayvan kasaba merkezine akın etti.

Dört tekerlekli arazi araçlarıyla yasa dışı sürüş yapan vandalların çitleri kırmasıyla, koyunların bostanlara girip çiçekleri, lahanaları yemesi bir oldu.

Kasabaya inen koyunlar yollarda tehlike yarattı. Hatta hayvanlar yerel mezarlıkta bile otlar oldu.

Belediye meclisi üyesi Nick Horler bu durumun hem trafik sıkışıklığına yol açtığını hem de hayvanların hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Horler, yaşanan krizden önce vandalları, sonra da koyunlarına sahip çıkmayan çiftçileri sorumlu tuttu. Meclis üyesi çobanları acilen göreve çağırdı.

Torfaen bölge konseyi bu karmaşaya son vermek adına kasabada başıboş koyunları toplayacak bir korucu istihdam etmeyi planlıyor.

Bu görevli çobanlar aynı zamanda tarihi koruma altındaki bölgenin genel bakımından da sorumlu olacak.

Çevre kabinesi üyesi Mandy Owen konuyla ilgili resmi görüşmelerin sürdüğünü ve görevli çoban rolü için seçmelerin başladığını açıkladı.

Diğer bir meclis üyesi Janet Jones da koyunların refahı için görevli çobana kesinlikle ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Meclis üyesi Nick Horler ise uzun yıllardır bir çoban kiralanması yönünde çağrı yaptığını dile getirdi.

Koyunların sokaklara da pislemesiyle çığrıdan çıkan bu tablonun ardından Horler "Bölgedeki halk yüzlerce yıldır burada koyun besleme hakkına sahip ve bunu sürdürüyor. Fakat sıradan vatandaşlar bu topraklara hak ettiği özeni göstermedi. Koyunları etrafta görmek elbette çok güzel ancak şu an asıl meselemiz çevremizin refahını korumak ve bu konuda sorumluluk almaktır" dedi.

Yerel çiftlik sahipler, çitlerin sürekli parçalanması yüzünden çiftçilerin haksız yere eleştirildiğini söyledi.

Hayvan sahipleri kaçan koyunları hemen toplasa da yeni tahribatlar yüzünden sorun kısa sürede tekrarlıyor.

Nick Horler suçun tamamen arazi araçlarında olduğunu belirterek "İşin özü şu ki bu çitlere çiftçi ya da toprak sahibi dışındaki kişiler zarar veriyor. Bu yasa dışı araçlar artık saçma bir boyuta ulaştı ve toprağa büyük zarar veriyor. Burası bir daha asla eski haline dönemeyebilir" dedi.

Jones yürüyüşçülerin ve sürücülerin çitleri tekrar tekrar yıktığını söyleyerek insanların bu konuda eğitilmesi gerektiğini ifade etti.