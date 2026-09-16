Fosillerin, Charnia adı verilen ve Dünya’daki ilk karmaşık yaşam biçimleri arasında gösterilen gizemli bir canlıya ait olduğu belirlendi. Üstelik bulunan örneklerden birinin üç boyutlu şekilde korunmuş olması, araştırmacılara canlının daha önce görülemeyen ayrıntılarını inceleme fırsatı verdi.

KAYALAR PARÇALANINCA ORTAYA ÇIKTILAR

Keşfin gerçekleşme şekli de dikkat çekti. Bölgedeki bir uçurumdan koparak koyunların otladığı araziye düşen kayalar parçalandığında içlerindeki fosiller görünür hale geldi. Araştırmacılar incelemelerin ardından bunların yaklaşık 560 milyon yıl önce deniz tabanında yaşayan canlıların kalıntıları olduğunu belirledi.

Charnia, görüntüsüyle yaprak veya eğrelti otunu andırsa da bir bitki değildi. Deniz tabanına bağlı şekilde yaşayan yumuşak gövdeli bu organizmaların bilinen anlamda ağızları, gözleri veya belirgin organları bulunmuyordu. Bilim insanları Charnia’nın hayvanlarla ilişkisini ve yaşam ağacındaki kesin yerini hâlâ tartışıyor.

Bölgede bulunan örneklerin bazıları birkaç santimetre uzunluğundayken bazılarının boyu 10 santimetreyi aşıyor. Dünyanın başka bölgelerinde keşfedilen Charnia fosillerinin ise yaklaşık bir metreye kadar ulaşabildiği biliniyor.

560 MİLYON YILDIR ŞEKLİNİ KORUYOR

Keşfin en önemli parçalarından biri, üç boyutlu olarak korunmuş Charnia fosili oldu. Bu kadar eski yumuşak gövdeli canlıların genellikle kaya üzerinde yassılaşmış izleri kalırken, Norveç’teki örneklerden biri şeklini büyük ölçüde korudu.

Araştırmacılara göre canlı, deniz tabanındaki tortu akıntısıyla sürüklendikten sonra hızla gömüldü. Vücudunun içinin tortuyla dolması, tamamen ezilmesini engelledi ve milyonlarca yıl sonra üç boyutlu yapısıyla günümüze ulaşmasını sağladı.

Bu olağanüstü korunma sayesinde canlının dallarındaki ince yapılar da ayrıntılı biçimde incelenebildi. Bulguların, yaklaşık 560 milyon yıl önceki karmaşık yaşamın nasıl geliştiğini anlamaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar aynı bölgede başka fosillere de rastladı. Bu nedenle bugün koyunların otladığı arazinin, yüz milyonlarca yıl önce deniz tabanında yaşayan çok daha geniş bir canlı topluluğunun izlerini barındırabileceği düşünülüyor.