Olay, Nazilli ilçesine bağlı Pirlibey Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyunlarını otlatmak amacıyla bahçeye giden Ömer Özek, iddiaya göre bölgede koyun otlatan başka bir kişi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Özek’in başından darbe aldığı tespit edildi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Özek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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