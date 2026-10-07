Olay, saat 20.00 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı Kaşıkçılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çatak Mahallesi’nin eski muhtarı İ.K.’nin tarlasındaki kestane ağacından düşen kozalaklar, akrabası N.A.’nın tarlasına düştü.
Kozalaklar nedeniyle iki akraba arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre İ.K., tartışma sırasında N.A.’ya tabanca doğrulttu. Bunun üzerine N.A.’nın olay yerinden ayrılarak evine gittiği belirtildi.
TÜFEKLE GERİ DÖNÜP ATEŞ ETTİ
Bir süre sonra tarlaya geri dönen N.A.’nın yanında getirdiği tüfekle İ.K.’ye ateş ettiği öne sürüldü. Sırtından vurulan İ.K. ağır yaralandı.
Silah seslerini duyan N.A.’nın oğlu olay yerine gelerek yaralı İ.K.’yi aracıyla yola çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen İ.K., ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan İ.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçtığı belirtilen N.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.