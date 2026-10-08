Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Kaşıkçılar Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında, Çatak Mahallesi’nin eski muhtarı İsmail Kılıç’ın tarlasındaki kestane ağacından düşen kozalakların akrabası N.A.’nın tarlasına gitmesi üzerine iki akraba arasında tartışma çıktı.
TÜFEKLE TARLAYA DÖNDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine Kılıç’ın N.A.’ya tabanca doğrulttuğu öne sürüldü. Bunun üzerine olay yerinden ayrılarak evine giden N.A., bir süre sonra tüfekle yeniden kestane tarlasına döndü.
N.A., yanında getirdiği tüfekle ateş ederek Kılıç’ı sırtından vurdu. Silah seslerini duyan N.A.’nın oğlu olay yerine gelerek ağır yaralanan Kılıç’ı araçla yola çıkardı. Yaralı eski muhtar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan N.A.’nın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.