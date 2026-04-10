KOZAN 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.

KOZAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/344 Esas

DAVALI : SEZAİ TEKİN (TC Kimlik No:140......54)

Davacı Fatma Tekin tarafından davalı Sezai Tekin aleyhine açılan Çekişmeli Boşanma Davasında mahkemece yapılan tüm araştırmalara rağmen duruşma günü ve ön inceleme tensip tutanağı tebliğ edilememiş olduğundan eldeki davada ön inceleme aşaması tamamlanmış, tahkikat yargılamasına geçilmiş olup davalı Sezai Tekin yönünden tahkikat duruşma gün vesaatinin ilan yolu ile tebliğ yapılmasına karar verilmiş olduğundan,yukarıdaadı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 02.06.2026 günü saat 10:30'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi,aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunup karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.08.04.2026

