KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO: 2023/211 Esas
DAVALI: CANER ÜNAL-151*****964,Celal-Mevlidiye oğlu,1992 doğumlu.
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
D.Günü: 25/09/2025 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, bilirkişi ek raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02224705