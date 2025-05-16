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KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın:
KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
 
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ESAS NO: 2023/211 Esas

DAVALI: CANER ÜNAL-151*****964,Celal-Mevlidiye oğlu,1992 doğumlu.

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

D.Günü: 25/09/2025 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, bilirkişi ek raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02224705

 

 

 