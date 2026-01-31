Olay, bugün (31 Ocak 2026) akşam saatlerinde Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak’ta bulunan bir tekel bayide meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tekel bayiye gelen Ş.K. ve F.Y. ile iş yeri sahibi M.Ö. ve orada bulunan Mustafa Çomak arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın hızla büyümesi üzerine Ş.K. ve F.Y., yanlarındaki bıçaklarla saldırdı. Arbede sırasında Mustafa Çomak ve M.Ö. vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Mustafa Çomak’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan iş yeri sahibi M.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştiren Ş.K. ve F.Y.’nin de kavga sırasında yaralandıkları ve bu şekilde olay yerinden kaçtıkları iddia edildi. Polis ekipleri, ilçedeki tüm giriş-çıkışları kontrol altına alırken, hastanelerin acil servislerinde de geniş güvenlik önlemleri aldı.