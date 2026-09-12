Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dokuz şüpheliden 3'ü, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanmasının ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş ve hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgelerin incelenmiş; ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve Kozinoğlu'nun eşi tanık olarak dinlenmişti. Soruşturma, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sonuçlanmıştı.

Dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelenmesinin ardından, Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararının kaldırıldığı ve soruşturmanın yeniden başlatıldığı bildirilmişti.

Olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, bir şüphelinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere dokuz şüpheli serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere dokuz şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda feth-i kabir işlemi gerçekleştirilmişti.