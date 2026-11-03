Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin saptanması ve olayda üçüncü kişilerin dahlinin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla başlatılan soruşturma sürerken flaş bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında mezarı açılarak alınan numuneler üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan ön incelemeler sonuçlandı. Hazırlanan ön laboratuvar ve otopsi raporunda, mezar toprağında yapılan analizlerde herhangi bir zehirli madde bulunmadığı, Kozinoğlu’nun saç ve tırnak örneklerinde ise yüksek oranda toksik madde saptandığı kaydedildi.

Nihai değerlendirmenin yapılması için Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu'ndan görüş alınması istendi.

Kozinoğlu'nun doku ve kemiklerinden alınan örneklerde, arsenik, antimon ve kurşun tespit edildiği öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...