Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun “şüpheli” ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı. Ölüm kaydı “doğal ölüm, kalp krizi” olarak geçen, ancak kalp rahatsızlığı bulunmadığı belirtilen Kozinoğlu’nun mezarı açılarak örnekler alındı. Soruşturma kapsamında koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur hakkında ise ev hapsi kararı verildi. 14 DAKİKALIK KARANLIK Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, Hasan Atilla Uğur’un ortak yaşam alanına inerek ışıkları kapattığı görüldü. Ortak alanın yaklaşık 14 dakika boyunca karanlıkta kaldığı, ardından ışıkların yeniden açıldığı tespit edildi. Bu sırada Kaşif Kozinoğlu ile diğer koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım’ın avluda yürüdükleri kayıtlara yansıdı. Işıkların yeniden açılmasının ardından Uğur’un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı, daha sonra masaya oturarak yemek yediği görüldü. ELİNDEKİ BEYAZ NESNE DİKKAT ÇEKTİ Kamera kayıtlarında Hasan Ataman Yıldırım’ın elinde beyaz bir nesne bulunduğu da görüldü. Yıldırım’ın, Kozinoğlu’nun rahatsızlanmasından önce onun odasına girdiği anlar da kayıtlara yansıdı. Söz konusu beyaz nesnenin ne olduğu ise henüz belirlenemedi. KOZİNOĞLU’NUN KAHVE BARDAĞINI YIKADI Sabah'ın ulaştığı görüntülerde,Kozinoğlu’nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından Hasan Atilla Uğur’un Kozinoğlu’nun koğuşuna girdiği görüldü. Uğur’un, Kozinoğlu’na ait kahve bardağını alarak mutfak bölümünde yıkadığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Savcılık, soruşturma kapsamında elde edilen kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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