Ergenekon davaları kapsamında tutuklu yargılanan ve 13 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi'ndeki sanık olduğu davada duruşma tarihine kısa bir süre kala şüpheli şekilde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.





Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni deliller sonucunda bu sabah saatlerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, Kozinoğlu'nun ölüm tarihinde Silivri Cezaevi'nde görev yapan 10 cezaevi personeli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

RADYONUN SESİNİ AÇIP ÖLÜME TERK ETTİ

Soruşturma dosyasında Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin elde edilen yeni bulgulara göre, Kozinoğlu'nun koğuşundan sorumlu gardiyan Ferhat Veysi Gül, Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine basılan 'acil butonunu' sesini duyunca radyosunun sesini açtı ve herhangi bir girişimde bulunmadı.



Firari gardiyan Ferhat Veysi Gül



Sabah'ta yer alan habere göre, söz konusu gardiyanın Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden sonra kısa süre içerisinde başka bir cezaevine görevlendirildiği daha sonrasında ise kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı.



Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün ardından şüpheleri üzerine çekmemek için adeta sırra kadem basan Ferhat Veysi Gül, 6 ay boyunca İstanbul'da ikametsiz yaşadı. Hücre tipi örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen zanlı, Kasım 2011'deki ölümden tam bir ay sonra Bakırköy Kadın Cezaevi'ne nakledildi.



15 TEMMUZ'DAN SONRA FRANSA'YA FİRAR ETTİ



15 Temmuz 2016 tarihli Fethullahçı darbe girişiminin ardından örgüt üyelerine yönelik başlatılan büyük temizlikten kaçmaya çalışan infaz memuru, darbe teşebbüsünden sadece 17 gün sonra, 2 Ağustos 2016'da Atatürk Havalimanı üzerinden Fransa'ya firar etti.



10 yılı aşkın süredir yurt dışında firari şekilde yaşayan Ferhat Veysi Gül hakkında, 2021 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.



Kozinoğlu'nun mahkemede yapacağı açıklamalar öncesinde susturulması, kumpas davalarının en karanlık sayfalarından biri olarak tarihe geçerken, firari gardiyanın iadesi için uluslararası adli süreç devam ediyor.



Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. Kamu vicdanında soru işareti oluşturan dosyaları, aradan geçen zamana bakmaksızın yeniden ele alıyor; ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanmış, Silivri Devlet Hastanesine sevk edilmiş; hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş; ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış; 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız dosyayı yeniden incelemiş; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hâkimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır.

Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır.

Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firasi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde; gerçeğin ortaya çıkarılması, varsa sorumluların tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz."







