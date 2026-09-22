Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, ‘Kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, soruşturma kapsamında ‘şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak olan Enver Altaylı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirildi.
TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan Enver Altaylı, 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Altaylı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.