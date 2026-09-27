Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 10 Eylül'de gözaltına alınan isimler arasında yer alan eski Adli Tıp Kurumu personeli doktor Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu.
İfade işlemlerinin ardından 14 Eylül'de adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Tamer'in cansız bedeni, yurt dışından dönen eşi tarafından bulundu.
KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Tamer’in daha önce Kozinoğlu soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Ayın 10’unda gözaltına alınan Tamer, 14’ünde serbest bırakılmıştı.
Tamer’in Büyükçekmece’deki evinde meydana gelen ölümle ilgili inceleme sürerken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.