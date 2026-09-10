Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında sürdürülen geniş çaplı soruşturmada yeni ve sıcak bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçleri, yürütülen adli tahkikat çerçevesinde operasyonun ikinci dalgası için düğmeye bastı.
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR
Emniyet ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar icra edildi. Düzenlenen baskınlarda operasyon kapsamındaki 9 şüpheli gözaltına alındı.
GAZETECİLER VE DOKTORLAR DA GÖZALTINDA
Gözaltına alınan kişilerin kimlikleri ve meslek gruplarına ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Haklarında gözaltı kararı uygulanan şüpheliler arasında bir doktor, çeşitli medya organlarında görev yapan gazeteciler ve sağlık sektörü çalışanlarının yer aldığı öğrenildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, hastanede yapılan rutin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne sevk edildi. Emniyetteki işlemlerin devam ettiği ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:
Turgay Tamer – Doktor
İdris Tiftikci – Kameraman
Selahattin Günday – Muhabir
Ahmet Göksel Erdoğan – Ambulans şoförü
Mahmut Arslan – Ambulans şoförü
Özlem Uslu Öz – ATT personeli
Emre Atmaca – ATT personeli
Tuba Koç – ATT personeli
Nesrin Kaya Altınova – ATT personeli