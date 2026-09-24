Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra ATK'da hırsızlık yapmakla suçlanan Gürsoy Erinci, adliyeye götürülüyor.
Şüphelinin Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerini değiştirmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Gazeteci Yiğit Uzun'un aktardığı bilgiye göre, Erinci'nin Adli Tıp'a söz konusu dönemde “Su sebili takacağım” bahanesiyle girdiği, örneklerin bulunduğu dairede yalnız kaldığı öğrenildi.
İşte Gürsoy Erinci'nin 2011'de Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesindeki hırsızlık yaparken görüntüsü:
Ayrıntılar gelecek...