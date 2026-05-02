Şirket, daha önce 7 bin kişi olarak planladığı işten çıkarma sayısını 10 bine yükseltti. Yaklaşık 57 bin çalışanı bulunan grup, bu adımla operasyonel maliyetleri azaltmayı hedefliyor. Yeni planla birlikte yıllık tasarruf miktarının 1,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. SATIŞ STRATEJİSİNDE DEĞİŞİM Yeni CEO Stéphane de La Faverie yönetimindeki şirket, fiziksel mağaza ağırlıklı satış modelinden dijital platformlara geçiş yapmayı planlıyor. PİYASA BEKLENTİLERİ VE ÇİN PAZARI Yeniden yapılanma açıklamalarının ardından şirketin hisse değerlerinde artış görüldü. Estée Lauder, yıl sonu kâr beklentisini hisse başına 2,35–2,45 dolar seviyesine yükseltirken, özellikle parfüm satışları ve Çin pazarındaki %6'lık büyüme dikkat çekti. Şirketin İspanyol Puig Brands ile birleşme ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Analistler süreci yakından takip ederken, Estée Lauder yönetiminin önceliği mevcut dönüşüm planını tamamlamak olarak görülüyor.

