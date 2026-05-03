ABD merkezli kozmetik imparatorluğu Estée Lauder, mali yapısını güçlendirmek ve dijital dönüşüme hız vermek amacıyla devasa bir işten çıkarma dalgası başlattığını duyurdu. Daha önce 7 bin kişi olarak öngörülen işten çıkarma planını revize ederek genişleten şirket, dünya genelindeki iş gücünü 10 bin kişi azaltacağını resmen açıkladı.

Yaklaşık 57 bin çalışanı bulunan dev markanın bu hamlesi, sektörde son yılların en büyük küçülme operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

3 YILDIR İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Şirket yönetimi, özellikle mağaza operasyonları ve idari birimlerde yapılacak bu kesintilerle birlikte ilk etapta 200 milyon dolarlık ek tasarruf sağlamayı hedefliyor. Geniş kapsamlı dönüşüm planının tamamlanmasıyla birlikte, yıllık vergi öncesi tasarruf miktarının 1,2 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Üst üste üç yıldır satış rakamlarında gerileme yaşayan kozmetik devi, bu radikal adımlarla operasyonel maliyetleri minimize ederek yeniden kâra geçmeyi amaçlıyor.

ARTIK MAĞAZAYA GİDEN YOK

Estée Lauder, fiziksel mağazaların yarattığı maliyet yükünü hafifletmek adına satış operasyonlarını Amazon ve TikTok Shop gibi hızla büyüyen online platformlara kaydırıyor. Şirket, yeni nesil tüketicilere bu dijital kanallar aracılığıyla ulaşarak daralan pazar payını yeniden geri kazanmayı planlıyor.

İŞTEN ÇIKARMA YAPACAK DİYE HİSSELERİ YÜKSELDİ

Şirketin açıkladığı bu sert yeniden yapılanma planı, borsada beklenmedik bir iyimserlikle karşılandı. Açıklamanın ardından Estée Lauder hisselerinde yüzde 13’e varan keskin bir yükseliş kaydedildi. Piyasa analistleri, atılan bu adımların şirketin geleceği için kaçınılmaz olduğunu savunurken, uzmanlar bu sonuçların "en kötünün geride kaldığına" dair güçlü bir sinyal olduğunu belirtiyor.