Fransız kozmetik şirketi L'Oréal, CeraVe markasına ait bazı akne bakım ürünlerinde benzen bulunduğu gerekçesiyle ABD’de açılan altı ayrı toplu davayla karşı karşıya kaldı. Davalar, ürünlerde kanserle ilişkilendirilen kimyasalın yer aldığı gerekçesiyle federal mahkemelere taşındı.

Dava dosyalarında, CeraVe markasına ait bazı reçetesiz akne ürünlerinde yüzde 2,5 ile yüzde 10 arasında değişen oranlarda benzoil peroksit bulunduğu belirtiliyor. Bu bileşenin akne tedavisinde yaygın olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Peoples Gazette'in haberine göre, Eski Yale öğrencileri tarafından kurulan Valisure laboratuvarının yaptığı analizlerde, bazı akne ürünlerinde benzen tespit edildiği bildirildi. Bu analizlerin ardından söz konusu ürünlere ilişkin hukuki süreçler başlatıldı.

7 ŞUBAT 2025 TARİHLİ MAHKEME KARARI

Çok bölgeli davalara bakan ABD yargı paneli, 7 Şubat 2025 tarihinde davaların tek bir federal mahkemede birleştirilmesi talebini reddetti. Dosyaların daha önce Hawaii’ye taşınması yönündeki talep kabul edilmedi.