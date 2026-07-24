KPSS 2026/1 merkezi yerleştirme tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce memur adayının merakla beklediği sonuçların, saatler içinde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.
ÖSYM Başkanlığı tarafından 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınan KPSS 2026/1 merkezi yerleştirme tercih başvurularında sonuç sürecinin sonuna gelindi. Geçmiş yıllardaki açıklanma takvimleri dikkate alındığında, tercih sonuçlarının bugün erişime açılması bekleniyor.
Geçmiş yerleştirmelerde sonuçlar kaç günde açıklandı?
ÖSYM'nin önceki merkezi yerleştirme takvimleri incelendiğinde tercih sonuçlarının başvuruların tamamlanmasının ardından genellikle 5 ila 13 gün içinde açıklandığı görülüyor.
KPSS 2025/1
Başvuru: 10-17 Temmuz 2025
Sonuç açıklama tarihi: 24 Temmuz 2025
7 gün sonra açıklandı.
KPSS 2025/2
Başvuru: 18-25 Aralık 2025
Sonuç açıklama tarihi: 7 Ocak 2026
13 gün sonra açıklandı.
KPSS 2025/3
Başvuru: 9-15 Ocak 2025
Sonuç açıklama tarihi: 20 Ocak 2025
5 gün sonra açıklandı.
KPSS 2025/4
Başvuru: 2-8 Mayıs 2025
Sonuç açıklama tarihi: 14 Mayıs 2025
6 gün sonra açıklandı.
KPSS 2025/5
Başvuru: 29 Eylül-6 Ekim 2025
Sonuç açıklama tarihi: 14 Ekim 2025
8 gün sonra açıklandı.
Geçmiş dönemlerdeki açıklanma süreleri dikkate alındığında, KPSS 2026/1 tercih sonuçlarının da kısa süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.