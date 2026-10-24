İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın gerçekleştirilecek 2026-KPSS Ortaöğretim öncesinde alınan tedbirleri açıkladı. Sınav merkezlerinin bulunduğu ilçelerdeki nüfus müdürlükleri, T.C. kimlik belgeleriyle ilgili sorun yaşayan adaylar için pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, 254 sınav merkezinde düzenlenecek sınava 2 milyon 985 bin 438 adayın katılacağını belirterek adaylara başarılar diledi.

SINAV GÜVENLİĞİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bakanlığın tüm birimleriyle gerekli hazırlıkları tamamladığını ve tedbirleri aldığını bildiren Çiftçi, “Emniyetimizden 32 bin 601, jandarmamızdan 3 bin 143 personelimiz sınav güvenliği için görev yapacak” dedi.

Çiftçi, sınav evraklarının naklinden sınav merkezlerinin güvenliğine kadar bütün süreçlerin titizlikle takip edileceğini belirtti.

Vatandaşlardan da sınav saatlerinde korna çalmamalarını ve gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınmalarını isteyen Çiftçi, sessizliğin korunması konusunda hassasiyet gösterilmesi ricasında bulundu.