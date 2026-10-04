Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi’nde bulunan Aldemir-Atilla Konuk Anadolu Lisesi’nde KPSS Ön Lisans heyecanı yaşandı. Sınavın tamamlanmasının ardından binadan ayrılmak üzere olan adaylardan A.Y., görevlilere "Tuvaleti kullanabilir miyim?" diyerek izin alıp içeri girdi. GÖREVLİLER HABERSİZCE KAPILARI KİLİTLEDİ A.Y. tuvalette olduğu sırada durumdan habersiz olan okul görevlileri, binada kimsenin kalmadığını düşünerek dış kapıları kilitledi ve okuldan ayrıldı. İşini bitirip dışarı çıkmak isteyen A.Y., kapıların kilitli olduğunu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. İTFAİYE GÖREVLİYİ ÇAĞIRARAK KURTARDI Okulda kilitli kalan ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkamayan aday, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından okul görevlisine telefonla ulaştı. Görevlinin okula gelerek anahtarla kapıyı açması üzerine A.Y., mahsur kaldığı okul binasından çıkarıldı.

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