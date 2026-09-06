Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 145 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika cevaplama süresinin verildiği oturum saat 12.25'te sona erdi.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarına 1 milyon 708 bin 329 aday başvuru yaptı.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

- KPSS Alan Bilgisi 12-13 Eylül'de yapılacak

KPSS Alan Bilgisi Sınavları ise 12-13 Eylül'de üç oturum şeklinde yapılacak. 12 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak birinci oturum Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında yapılacak.

İkinci oturum 12 Eylül'de saat 14.45'te başlayacak ve Hukuk, İktisat ile Maliye alanlarında yapılacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılacak üçüncü oturum ise 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da yapılacak.

- Temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı

2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 16 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.