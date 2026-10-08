KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sosyal medyada büyük bir tartışma dalgası başladı. Çok sayıda aday, ÖSYM sisteminde yer alan cevap kağıtlarının kendilerine ait olmadığını, sınavda işaretledikleri şıklar ile sistemde görünenler arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu öne sürdü.

Adayların iddiaları ve puan hesaplamalarındaki soru işaretleri üzerine YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk harekete geçerek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

"İNSANLAR KENDİ CEVAP KAĞIDINDAN KUŞKU DUYAR HALE GELDİ"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunan Hasan Öztürk, adayların aylarca verdiği emeğe dikkat çekti. Öztürk, ÖSYM’ye duyulan güvenin zedelendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sınava giren adaylar, sonuç ekranını açıp 'Ben bunu işaretlemedim' diyor. Böyle bir itiraz karşısında yapılacak iş belli: Kağıdın aslını çıkaracaksınız, ilk tarama görüntüsüyle ve sistemdeki yanıtlarla karşılaştıracaksınız. Farklılık varsa kaynağını bulacaksınız. Yoksa da incelemenin sonucunu adaya gerekçesiyle anlatacaksınız. İnsanları kendi cevap kağıtlarından kuşku duyar hale getirdiniz. İşte size duyulan güven bu."

47 NETLE 70, 51 NETLE 69 PUAN İDDİASI

Önergesinde puan hesaplama sistemindeki tutarsızlıklara da değinen Öztürk, adayların paylaştığı örneklere vurgu yaptı. 47 net yapan bir adayın 70 puan alırken, 51 net yapan başka bir adayın 69 puanda kalması gibi durumların incelemeye alınmasını istedi. Öztürk, ÖSYM’nin ilan edilen hesaplama yöntemine uygunluğu aday bazında ve somut gerekçelerle açıklaması gerektiğini kaydetti.

"HATA VARSA TÜM ADAYLAR İÇİN DÜZELTİLSİN"

Süreç boyunca fiziki cevap kağıtlarının ve dijital kayıtların titizlikle korunması gerektiğinin altını çizen YENİ Parti Milletvekili Öztürk, olası bir hesaplama hatası tespit edilmesi durumunda düzeltmenin yalnızca itiraz eden adaylarla sınırlı kalmayıp, etkilenen tüm adayların puan ve sıralamalarına yansıtılması çağrısında bulundu.