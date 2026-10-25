Sivas’ta Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu öncesinde küpesini çıkarmayı unutan bir aday son dakika telaşı yaşadı. Kapıların kapanmasına bir dakika kala görevlilerin yardımıyla küpesini çıkaran aday, sınav salonuna alındı.
Sabah saatlerinde sınav merkezlerine gelen adaylar, bina girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kimlik ve sınav belgeleri kontrol edilen adaylar salonlara alınırken bazıları sınav merkezlerine son dakikalarda yetişti.
Bazı adayların da yanlarında getirdikleri eşyaları kapı önlerine bıraktıkları görüldü. Kentte KPSS Ortaöğretim oturumu başladı.