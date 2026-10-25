Nevşehir’de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu öncesinde adayların sınav merkezlerine yetişmeye çalıştığı saatlerde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, saat 09.30 sıralarında 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yaşandı. 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ Cadde üzerinde aynı istikamette seyir halinde olan 2 binek otomobil ile 3 hafif ticari araç, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak art arda çarpıştı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yol savaş alanına döndü. SINAVA YETİŞMEK İSTERKEN HASTANELİK OLDULAR Kazaya karışan 50 AAJ 084 plakalı otomobilin sürücüsü H.A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan ve sınav merkezine yetişme telaşı yaşayan KPSS adayları B.A. ve S.U. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle caddede aksayan trafik akışı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale dönerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.