Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu Ankara'da başladı. Sınava girmek için gelen Zeynep Asel Uslu, kapılar kapandığı için binaya alınmadı.

Uslu, yolda araçlarının lastiğinin patladığını ve bu nedenle araç değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Üniversite öğrencisi olduğunu, bu yıl YKS'ye girdiğini ve KPSS'ye kendisini denemek için katılmak istediğini belirtti.

"TAM SAAT 10.00'DA KAPILARI GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE KAPATTILAR"

Kapıya yetişmek için koştuklarını anlatan Uslu, "Aslında 1 dakika kala buraya geldik; 1 dakikada oraya koşmaya çalıştık ama başaramadık. Tam saat 10.00'da kapıları gözümüzün önünde kapattılar ve bizi almadılar. Sağlık olsun. KPSS'yi hedefleyen arkadaşlarımız umarım başarırlar" dedi.

Ankara'da kamu kurumlarında işe girmek isteyen lise mezunu adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Saat 09.00'dan itibaren görevlilerin kontrolleriyle binalara alınan adaylar, girişte detaylı aramadan geçirildi. Sınav saat 10.15'te başladı.

SONUÇLAR 19 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Türkiye genelinde 254 sınav merkezinde, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonda gerçekleştirilen sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu.

Genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 sorunun yöneltildiği sınavda adaylara 130 dakika süre verildi. Saat 12.25'te sona erecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave süre kullanabilecek. Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak.