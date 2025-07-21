Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından 2022 tahta çıkan Kral Charles’ın doğaya ve bahçeciliğe olan tutkusu herkes tarafından biliniyor. Ancak İngiltere’de yayımlanan yeni bir araştırma, Kral’ın bu tutkusunun personel üzerinde baskı yarattığını ortaya koydu.

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan ve Kral Charles’ın gözbebeği olarak bilinen 15 dönümlük Highgrove bahçesinde son üç yılda büyük bir personel krizi yaşandı. 12 kişilik bahçıvan ekibinden 11’i istifa etti. İstifa edenler arasında baş bahçıvan ve yardımcısı da yer aldı.

EKİBİN YARISI ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR

45 yıl önce kişisel projesi olarak başladığı Highgrove bahçesine personel dayanmıyor. Yapılan araştırmada bu kaybın temel nedenlerinden biri olarak düşük maaşlar ve iş yükü gösterildi.

Mart 2022’de ekibin yarısının asgari ücretle çalıştığı, personel sıkıntısının ise Kral Charles’ın detaylara verdiği aşırı önemle birleşerek iş ortamını zorlaştırdığı belirtildi.

ELİNDE BUDAMA MAKASIYLA DOLAŞIYOR

Bahçede sık sık budama makasıyla dolaşan Kral Charles’ın, çalışanlara el yazısıyla kırmızı mürekkeple yazdığı notlarla bireysel bitkilerle ilgili memnuniyet ya da hoşnutsuzluklarını sıkça dile getirdiği aktarıldı.

Bazı çalışanlar bu ilgiyi takdir ederken, bazıları bu geri bildirimleri "moral bozucu" ve "fazla müdahaleci" olarak nitelendirdi.

2023 sonunda bir çalışan, yönetime resmi bir şikâyette bulunarak, ekibin yetersiz kaynaklarla Kral’ın beklentilerini karşılamakta zorlandığını belirtti. Aynı şikâyette, bazı çalışanların iş yükü nedeniyle fiziksel rahatsızlıklar yaşadığı ve moral bozukluğu bulunduğu da yer aldı.