İngiltere Kralı III. Charles, kraliyet ailesinin özel mülkü olan ve Norfolk'ta yer alan Sandringham Malikanesi'nde "yeni bir sayfa" açarak, malikanenin gizli kalmış tarihi yapılarından biri olan Su Kulesi'ni ilk kez konaklamaya sundu. 1877 yapımı tarihi Su Kulesi, titiz restorasyon çalışmalarının ardından iki kişilik lüks bir sığınağa dönüştü.

150 YILLIK TARİH YEPYENİ BİR DENEYİM

Sandringham Malikanesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Bekleyiş sona erdi... Su Kulesi ile tanışın. Norfolk kırsalında heybetle yükselen bu yapı, kraliyet tarihinin olağanüstü bir parçası olarak yeni bir döneme kapılarını aralıyor" denildi. Neo-Bizans mimarisine sahip olan bu yapı, ünlü mühendis James Mansergh tarafından tasarlanmış ve yaklaşık 150 yıl boyunca kraliyet konutuna temiz su sağlamak için kullanılmıştı. Restore edilen kule, tarihi dokusunu korurken kraliyet mirasını, mimari ihtişamı ve nefes kesen manzarayı bir araya getiren lüks bir konaklama seçeneği haline geldi.

ZAMAN YOLCULUĞUND KONAKLAMA

Sandringham Malikanesi'nin resmi internet sitesinde "İngiltere'deki en sıra dışı ve unutulmaz konaklama tecrübelerinden biri" olarak tanımlanan Su Kulesi'nin iç mekanı, binanın özgün karakterini ön plana çıkaracak şekilde tasarlandı. Geleneksel tonlar, nötr renkler ve geri dönüştürülmüş malzemelerle dekore edilen odalarda, Kraliyet Ailesi’ne ve Sandringham’ın geçmişine ait tarihi fotoğraflar duvarları süslüyor. Konuklar, bu sayede adeta zamanda bir yolculuğa çıkmış gibi hissedecekler.

MALİKANENİN EN MAHREM NOKTASI

Su Kulesi, Sandringham bünyesinde kiralanabilen diğer konaklama alanlarına kıyasla en özel ve mahrem seçenek olarak öne çıkıyor. Malikanede daha önce altı kişilik koruluk sığınağı "The Folly" ve sekiz kişinin konaklayabildiği eski başbahçıvan evi "Gardens House" da ziyaretçilere açılmıştı. Çiftler için hazırlanan bu özel kulenin gecelik başlangıç fiyatı yaklaşık 200 dolar civarında açıklansa da, rezervasyon tarihlerine ve talep yoğunluğuna bağlı olarak iki gecelik konaklama bedeli 2 bin 179 dolara kadar çıkabiliyor.