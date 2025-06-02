Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı 'Kral Kaybederse'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Nilperi Şahinkaya'nın canlandırdığı 'Özlem' karakterinin hikâyesinin son bulduğu öğrenildi.
'GELİN TAKIMI 2'NİN ÇEKİMLERİNE BAŞLAYACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nilperi Şahinkaya 'Gelin Takımı'nın devam filminde rol alacak.
Nilperi Şahinkaya, 'Özlem' karakteriyle diziye güçlü bir giriş yapmıştı. 'Kenan Baran'ın (Halit Ergenç) hayatındaki önemli figürlerden biri olan 'Özlem', yasak bir ilişki ve bu ilişkinin getirdiği karmaşık olaylarla dizinin dramatik yapısını güçlendirmişti. Ancak bu ani ayrılık seyircide şaşkınlık yarattı.