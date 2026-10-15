Keşif, Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Seddin yerleşiminde, halk arasında Kral Hinz'in Mezarı olarak bilinen tarihi mezar höyüğünün yakınlarında yapıldı. Kral Hinz, bölgedeki eski halk efsanelerinde adı geçen bir hükümdar olarak biliniyor. Ancak gerçekten yaşadığına veya mezarın ona ait olduğuna ilişkin kesin bir kanıt bulunmuyor. Arkeologlar, yeni keşfedilen yapının alışılmadık mimarisi nedeniyle özel bir amaçla kullanılmış olabileceğini düşünüyor.

YAPININ ÇEVRESİNDEN YANMIŞ HAYVAN KEMİKLERİ ÇIKTI

Eylül ayında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan yapının 10,6 metre uzunluğunda ve 11,4 metre genişliğinde olduğu belirlendi. Neredeyse kare biçimindeki yapı, Tunç Çağı'nda yaygın olarak inşa edilen uzun dikdörtgen binalardan farklı özellikler taşıyor.

Kazı alanında çapı 50 santimetreyi aşan büyük seramik kapların parçaları bulundu. Daha önce bölgedeki kazılarda yalnızca iki hayvan kemiğine rastlanmışken yeni yapının çevresindeki büyük çukurlarda çok sayıda yanmış hayvan kemiği ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar, bu buluntuların toplu yemeklerden veya hayvanların kurban edildiği törenlerden kalmış olabileceğini değerlendiriyor. Ancak yapının dini amaçlarla kullanıldığı henüz kesin olarak belirlenmedi.

2 BİN 800 YILLIK MEZARA 900 METRE UZAKLIKTA

Yeni yapı, 1899 yılında keşfedilen ve Kral Hinz'in Mezarı olarak adlandırılan höyükten yaklaşık 900 metre uzaklıkta bulunuyor.

MÖ 800 dolaylarına tarihlenen mezarda üç kişinin yakılmış kalıntılarıyla birlikte bronz silahlar ve değerli eşyalar bulunmuştu. Bu buluntular, mezarın dönemin önemli veya yüksek statülü kişileri için hazırlanmış olabileceğini düşündürüyor.

Arkeologlar, yeni keşfedilen yapının da mezarın kullanıldığı dönemlere yakın bir tarihte faaliyet gösterdiğini değerlendiriyor.

Brandenburg Eyaleti Anıt Koruma Dairesi ile Göttingen Üniversitesi tarafından sürdürülen araştırmalarda, yapının dini törenler, toplu yemekler veya başka etkinlikler için kullanılıp kullanılmadığı belirlenmeye çalışılıyor.