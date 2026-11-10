Danimarka Kraliçesi Mary, COP31’e katılmak için geldiği Antalya’da çekilen Türk bayraklı tekne fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Antalya’ya gelişinde ilk olarak Perge Antik Kenti’ni ziyaret eden Mary, rehber eşliğinde antik kenti gezdi. Ardından tekne turuna çıkan Kraliçe, gezi sırasında çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Kareler arasında teknede rüzgârda dalgalanan Türk bayrağı da yer aldı. COP31 İÇİN ANTALYA’DA Antalya’da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31’inci Taraflar Konferansı’nın (COP31) konukları arasında Kraliçe Mary de bulunuyor. Türkiye’de ilk kez düzenlenen konferansa 196 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği’nden de üst düzey temsilciler katılıyor. Avustralya’da doğup büyüyen Mary, o dönemde veliaht olan Frederik ile evlenmiş, eşinin tahta geçmesiyle kraliçe unvanını almıştı.

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