Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi (MAK), gün ortasında gerçekleşen filmleri aratmayacak bir soygunla sarsıldı. Müzeye ziyaretçi kılığında giren kimliği belirsiz iki şüpheli, Mısır Kraliçesi Nazlı’ya ait tarihi kolyenin bulunduğu sergi vitrinini çekiçle kırarak kayıplara karıştı.

Kamu yayın kuruluşu ORF'nin aktardığı bilgilere göre, 600'den fazla elmastan oluşan milyonlarca dolar değerindeki mücevheri alan hırsızlar, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Güvenlik güçleri, soygunun ardından bölgedeki cadde ve metro kameralarını mercek altına alarak geniş çaplı bir yakalama operasyonu başlattı. İlk incelemeler, şüphelilerin doğrudan hedef odaklı hareket ettiğini ve hangi eseri çalacaklarını önceden bildiklerini gösteriyor.

Yetkililer, hırsızlığın özel bir sipariş üzerine gerçekleştirilmiş olma ihtimalini de değerlendirirken, olay anında salonda bulunan ziyaretçilerin ifadelerine başvuruluyor. Olayın ardından geçici olarak kapatılan sergi alanı ise gerekli güvenlik önlemlerinin tamamlanmasıyla yeniden ziyarete açıldı.

Çalınan tarihi eser, 1939 yılında Paris merkezli dünyaca ünlü lüks bir mücevher evi tarafından tasarlanmış ve 2016 yılında New York'taki Sotheby’s müzayedesinde 4,3 milyon dolara alıcı bulmuştu. Müzenin 120 yıllık mücevher tarihini gözler önüne seren özel sergisinin en nadide parçası olan 600 elmaslı kolyeyi bulan ve şüphelileri yakalamaya yönelik polisin yürüttüğü soruşturma sürüyor.