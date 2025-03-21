Kokulu mumla evde lüks bir atmosfer yaratmak için tercih edilse de Buckingham Sarayı'nda asla bulamayacağınız bir şeydir. Kraliyet ailesinin kokulu mumlara karşı oldukça katı bir yasağı bulunuyor. Bunun nedeni ise hava kalitesi ve toksisite konusundaki endişelerdir.

Eski Buckingham Sarayı personeli Anne Simmons, Plumbworld ile yaptığı röportajda, kraliyet ailesinin kokulu mumları yasaklama kararının arkasındaki sebepleri açıkladı. Simmons, "Birçok kişi kokulu mumların havaya toksin saldığının farkında değil. Buckingham Sarayı gibi hava kalitesinin titizlikle kontrol edildiği bir yerde, bu tür mumlar tamamen yasaklanmış durumda" ifadelerine yer verdi.

Kokulu mumların çoğu, parafin mumu, sentetik kokular ve kimyasal stabilizatörler içeriyor. Yandıklarında ise formaldehit, benzen ve toluen gibi uçucu organik bileşikler açığa çıkarak solunum problemleri, baş ağrıları ve düşük iç mekan hava kalitesine neden olabiliyor. Bu tür toksinlerin salınımı, kraliyet ailesi için kabul edilmiyor.

Buckingham Sarayı, sentetik kokular yerine, doğallığı ve sağlığı ön planda tutarak toksin içermeyen doğal alternatiflerle odaların hoş kokmasını sağlarken, Anne Simmons, "Kraliyet Ailesi, temiz ve sağlıklı bir çevreyi koruma konusunda çok titizdir. Havaya gereksiz kirleticiler katabilecek her şeyden kaçınırlar" şeklinde konuştu.

PEKİ, KRALİYET AİLESİ BUNUN YERİNE NE KULLANIYOR?

- Kokulu mumlar yerine, esansiyel yağ difüzörleri kullanılıyor. Bu cihazlar, doğal bitki bazlı aromalar yayarak hava kalitesini bozmadan ortamı güzel kokutuyor. Ayrıca, esansiyel yağ difüzörlerinin mumlardan çok daha uzun süre dayanması bir diğer avantajı.

- Kraliyet ailesinin en sevdiği geleneklerden biri, her odada taze çiçeklerin bulunmasıdır. Buckingham Sarayı'nın her köşesinde zambaklar, güller ve gardenyalar gibi doğal çiçeklerle hoş bir atmosfer yaratılır. Bu, yapay parfümlerden çok daha sağlıklı bir seçenek.

- Kraliyet ailesinin giysileri ve çarşafları, lavanta, turunçgil kabukları ve kurutulmuş otlarla kokulandırılır. Buckingham Sarayı'ndaki gardıroplarda ve çekmecelerde bulunan el yapımı keseler, giysilerin taze kalmasını sağlar. Bu gelenek, kraliyet ailesinin nesillerdir süregelen bir uygulamasıdır.

- Kraliyet ailesi, kokulu mumları yasaklamış olsa da, özel günlerde ambiyansı artırmak için saf balmumu mumları kullanır. Ancak, bu mumlar yalnızca aydınlatma amacıyla tercih edilir; asla koku vermek için kullanılmaz.