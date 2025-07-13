Milyonlarca dar gelirli hane gibi İngiliz Kraliyet Ailesi de bu yıl Türk kirazı yiyemeyecek. TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, yurt içinde tanesi 10 lirayı gören, ihracatı ise yüzde 90’a varan oranlarda gerileyen kirazda son durumu değerlendirmek için Eskişehir’de inceleme yaptı.

Komisyon Başkanı AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Eskişehir kirazında don nedeniyle neredeyse hasat yapılamayacak duruma gelindiğini söyledi. Türkiye’de kiraz üretiminde en son ürün alınan bölge olan ve 1325 rakımlı Mihalıcçık ilçesinde ağustos ayında yetişen kiraz, her yıl İngiltere Kraliyet Ailesi’ne de özel olarak gönderiliyordu.

AVRUPA’DAN ASYA’YA

Yılda 5-7 bin ton rekolte elde edilen Mihallıcçık kirazı farklı aromasıyla ilgi görüyor ve Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Japonya, ve Çin’e ihraç ediliyor Bu ilçede yetişen kiraz, yüksek rakım ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok olmasından dolayı farklı bir aromaya sahip oluyor. Zirai don nedeniyle rekoltenin yok denecek kadar düşük olması, ihracatı da büyük ölçüde etkileyecek.

Komisyon Başkanı Korkmaz, Eskişehir için kirazın önemini, “Bu bölgede kiraz çok büyük bir ekonomi oluşturuyor. Bu işle meşgul olan üreticilerimizin hasar ve maliyetlerinin tazmini çok önemli. Ekonomik yapılar birbirlerine benziyor. Manisa bölgesinde üzüm, Mersin’de narenciye, Niğde ve Karaman’da elma, Malatya’da kayısı, zirai dondan etkilendi” ifadesiyle anlattı. İncelemeye AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de katıldı.

Zirai don nedeniyle kiraz üretimi geriledi Yurt içinde fiyatlar artarken, kiraz ihracatı da son yılların en düşük seviyesine indi.

İhracatta yüzde 90’lık kayıp

EGE İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, zirai don nedeniyle kiraz ihracatında yaşanan kaybı değerlendirdi. Uçak, “Üretiminde dünya birincisi olduğumuz kiraz rekoltesinde zirai don sebebiyle yüzde 90’lara kadar yaşanan kayıp, yaş meyve ihracatımızın azalmasında önemli etki sahibi oldu. Geçen sene 67 bin ton ihracat yaptığımız kiraz ihracatında bu sezon 6 bin ton civarındayız. Artık sezon da sona erdi diyebiliriz. Yaşanan kaybı ihracattaki azalmadan da görebilirsiniz” dedi.