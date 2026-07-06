İngiliz Kraliyet Ailesi'nin dijital dönüşümünde dikkat çeken bir adım daha atıldı. Buckingham Sarayı, Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın sosyal medya hesapları için içerik üretecek tam zamanlı bir video yapımcısı aradığını duyurdu. Bu göreve getirilecek kişi, bir İngiliz hükümdarı tarafından istihdam edilen ilk video yapımcısı olacak.

GENİŞ BİR YELPAZEDE İÇERİK HAZIRLAYACAK

Buckingham Sarayı tarafından yayımlanan iş ilanına göre, tam zamanlı video yapımcısı pozisyonu için yıllık 52 bin sterlin maaş ödenecek. Başvuruların 12 Temmuz'a kadar kabul edileceği belirtilirken göreve seçilecek kişinin kraliyet iletişim ekibinde yer alacağı ifade edildi.

İlanda, adayın hikâye anlatımında sosyal medya odaklı bir yaklaşım benimsemesi, Instagram, X ve YouTube gibi platformlar için yüksek kaliteli video ve fotoğraf içerikleri üretmesi bekleniyor. Devlet törenlerinden perde arkası görüntülerine kadar uzanan geniş bir yelpazede içerik hazırlayacak kişinin, yaratıcı ve ilgi çekici paylaşımlara imza atması isteniyor.

Ayrıca adayın profesyonel kamera sistemlerinden cep telefonlarına kadar farklı ekipmanları etkin şekilde kullanabilmesi, sosyal medya trendlerini yakından takip etmesi ve erişim ile etkileşimi artıracak içerikler geliştirmesi de aranan kriterler arasında yer aldı.

KRALİYET AİLESİ DİJİTALLEŞMEYE HIZ VERDİ

Uzun yıllar özel yaşamını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden İngiliz Kraliyet Ailesi, son dönemde sosyal medya stratejisini önemli ölçüde değiştirdi.

Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın resmi ziyaretlerin yanı sıra aile yaşamından samimi anları ve kişisel açıklamaları da sosyal medya hesaplarından paylaşması, bu dönüşümün en dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Çift, 15'inci evlilik yıl dönümleri dolayısıyla yayımladıkları aile fotoğrafıyla da geniş yankı uyandırmıştı.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın da dijital iletişime daha fazla ağırlık vermesiyle birlikte Buckingham Sarayı'nın açtığı yeni pozisyonun, kraliyet ailesinin sosyal medya stratejisinde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.