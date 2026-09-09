Kraliçe Elizabeth döneminde 2020 yılında kraliyet ailesi içerisinde yaşanan sert anlaşmazlıkların ardından ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, altı yıllık aranın ardından çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte geçen ay İngiltere’ye geri taşındı.

Çiftin ülkeye dönüşüyle birlikte devlet korumasından yararlanıp yararlanamayacakları ve hukuki statülerinin ne olacağı tartışılırken, Saray'dan konuya netlik getiren resmi bir açıklama geldi.

Kral III. Charles adına Lord Chamberlain tarafından paylaşılan mektupta, çiftin "Kraliyet Altesleri" (HRH) unvanlarını kullanamayacağı ve ülkede "bireysel vatandaş" statüsünde bulunacakları duyuruldu.

2020'DE KENDİLERİ AYRILMIŞTI

Mektupta, Harry ve Meghan’ın Ocak 2020 itibarıyla hükümdar adına üstlendikleri temsil görevlerinden kendi istekleriyle çekildikleri ve artık kraliyet ailesinin çalışan aktif üyeleri olmadıkları hatırlatıldı.

Yayımlanan metinde, bu durumun çifte hem mali bağımsızlık sağladığı hem de mahremiyetlerini koruma noktasında kişisel bir hareket alanı sunduğu vurgulandı. Saray yetkilileri, açıklamanın çiftin statüsüne dair kamuoyunda oluşabilecek her türlü kafa karışıklığı ve şüpheyi tamamen ortadan kaldırmak amacıyla kaleme alındığına dikkat çekti.

Geri dönüş haberinin ardından gözler, çiftin gelecekte yürüteceği faaliyetlere ve güvenlik düzenlemelerine çevrildi. İngiltere'nin varlıklı Cotswolds bölgesinde bir eve yerleşen ve çocukları için yeni bir okul belirleyen çiftin, kamuoyu önüne hayır kurumları aracılığıyla çıkması bekleniyor.

MASRAFLARIN KİMİN KARŞILADIĞI AÇIKLANDI

Saray ise bu durumu, "Dük ve Düşes'in ticari ve hayırseverlik faaliyetleri kendilerini ilgilendiren kişisel bir meseledir" ifadeleriyle değerlendirdi. Öte yandan güvenlik masraflarının kimin tarafından karşılanacağı belirsizliğini korurken, İngiltere Başbakanı Andy Burnham koruma konusunun çiftin "özel meselesi" olduğunu belirterek kendilerine yeni hayatlarında başarılar diledi.

Ülkede kamuya mal olmuş kişilerin devlet koruma hakkı ise Kraliyet ve VIP İcra Komitesi'nin vereceği karara bağlı bulunuyor.