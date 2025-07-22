İngiliz Kraliyet Ailesi, bir trajediyle daha sarsıldı. Prenses Diana'nın amcasının torunu ve bu nedenle Prens William ile Prens Harry'nin ikinci dereceden kuzeni olan Rosie Roche, ailesiyle yaşadığı evde 20 yaşında hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni, 14 Temmuz'da, İngiltere'deki evinin odasında yanında bir silahla birlikte bulundu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Roche’un ölümünde şüpheli bir durum tespit edilmediği ve olayda üçüncü bir şahsın dahlinin bulunmadığı belirtildi. Soruşturma, intihar şüphesiyle yürütülüyor.

SEYAHAT HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Rosie Roche'un ölüm anında, arkadaşlarıyla çıkacağı bir seyahate hazırlandığı öğrenildi. Annesi ve kız kardeşi, Roche’un bavul hazırladığı odasında genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Roche, Durham Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı öğrencisiydi ve ailesi tarafından başarılı, neşeli ve gelecek vaat eden biri olarak tanımlanıyordu.

KRALİYET AİLESİNDE PEŞ PEŞE KAYIPLAR

Rosie Roche’un ölümü, İngiliz Kraliyet Ailesi’nde son dönemde yaşanan ikinci benzer trajedi oldu. 2024 yılının Şubat ayında, Kraliyet ailesinin bir diğer mensubu olan Thomas Kingston, evinde ölü bulunmuştu. 45 yaşındaki Kingston, Kraliçe Elizabeth’in kuzeni Prens Michael’ın kızı Leydi Gabriella Kingston ile evliydi.

Thomas Kingston’ın da yanında bir silah bulunmuş ve ölümünün intihar sonucu gerçekleştiği açıklanmıştı. Aynı zamanda, Galler Prensesi Kate Middleton’ın kız kardeşi Pippa Middleton’ın da eski sevgilisi olan Kingston’ın ölümü, ailede derin bir üzüntü yaratmıştı.