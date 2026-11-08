İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın 82 yaşındaki babası Thomas Markle Sr., çocuklara yönelik cinsel istismar görüntülerini depolamak ve bulundurmak suçlamasıyla ABD'nin Florida eyaletinde tutuklandı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, federal yetkililer Thomas Markle'ın Los Angeles'ta kiraladığı iki depolama alanına operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, ergenlik çağına gelmemiş kız çocuklarına ait müstehcen fotoğrafların yaklaşık 20 yıl boyunca bu depolarda saklandığı tespit edildi. Görevliler; aralarında slaytlar, film negatifleri ve kitapların da bulunduğu çocuk cinsel istismarı içerikli yaklaşık 78 parça materyale el koydu.

BAŞSAVCILIK SUÇLAMALARI AÇIKLADI

Los Angeles ABD Başsavcılığı Ofisi'nden Bill Essayli konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Markle, reşit olmayan kız çocuklarıyla birlikte çekilmiş fotoğraflar da dahil olmak üzere çocuk cinsel istismarı içerikli materyallere sahip olmakla suçlanıyor" bilgisini paylaştı.

California Merkez Bölgesi ABD Savcılığı ise soruşturma çerçevesinde adli sürecin devam ettiğini ve 82 yaşındaki şüphelinin yöneltilen suçlamalara karşı henüz resmi bir savunma beyanında bulunmadığını aktardı.

MEGHAN MARKLE'DAN AÇIKLAMA YOK

Dünya gündemine oturan tutuklama kararının ardından gözlerin çevrildiği Sussex Düşesi Meghan Markle cephesinden ilk tepki geldi. Düşesin sözcüsü, Meghan Markle'ın şu aşamada babasının tutuklanmasına ilişkin herhangi bir yorum yapmayacağını duyurdu.