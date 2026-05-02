ABD konut piyasasında tüm zamanların satış rekorunu kırmaya hazırlanan dev bir gayrimenkul hamlesi, küresel emlak dünyasında yankı uyandırdı. Los Angeles’ın en prestijli bölgelerinden Bel-Air’de, Katar kraliyet ailesi için özel olarak inşa edilen sekiz dönümlük malikâne, 400 milyon dolarlık (yaklaşık 18 milyar lira) dudak uçuklatan bir bedelle satışa çıkarıldı.

Eğer mülk bu fiyattan alıcı bulursa, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en pahalı konut satışı olarak kayıtlara geçecek.

Sekiz yıllık titiz bir planlama ve inşaat sürecinin ardından 2018 yılında tamamlanan bu dev kompleks, Los Angeles şehir merkezinden Pasifik Okyanusu’na kadar uzanan eşsiz bir panoramik manzara sunuyor.

Yaklaşık 70 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olan mülk; ana konut, misafir evi ve güvenlik binası olmak üzere üç ayrı yapıdan oluşuyor. Modern mimarinin tüm imkanlarının seferber edildiği yerleşkede, açık ve kapalı yüzme havuzlarının yanı sıra bir de tenis kortu yer alıyor.

Konaklama kapasitesiyle dikkat çeken ana binada 10 aile ve 13 personel yatak odası bulunurken, misafir evi de 6 aile ve 10 personel yatak odasıyla adeta başlı başına bir saray niteliği taşıyor.

MÜLK SAHİBİNİN KAR ETMESİ ZOR

Rekor satış fiyatına rağmen, projenin maliyet dengesi sektör uzmanları arasında tartışma konusu oldu. Emlak danışmanı Michael Fahimian, 350 milyon dolarlık inşaat maliyeti, 35 milyon dolarlık arazi bedeli ve 40 milyon doları bulan ek masraflar toplandığında, mülk sahibinin bu satıştan kâr etmesinin oldukça zor olduğunu ifade etti. Fahimian, mülke yatırılan toplam sermayenin listenin satış fiyatıyla kafa kafaya geldiğini, hatta bu rakamı aşabileceğini vurguladı.