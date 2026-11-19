The Telegraph gazetesine özel bir röportaj veren Prens Harry, Ukrayna'da gördüklerinden ve edindiği izlenimlerden derinden etkilendiğini belirterek, "Eğer yeniden askere çağrılırsam ya da böyle bir ihtiyaç doğarsa, ülkeme hizmet etmek için eski silah arkadaşlarım ve görevdeki askerlerle birlikte yüzde 100 hazır bulunacağım." dedi.

Röportajında Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel güvenlik tehditlerine de değinen Prens Harry, İngiltere’nin aslında son 10 yıldır dolaylı olarak Rusya ile savaş halinde olduğunu savundu.

"Bize doğru insansız hava araçları, mermiler ve roketler uçmuyor olması savaşta olmadığımız anlamına gelmez." diyen Sussex Dükü, Avrupa’nın Rusya tehdidinin farkında olduğunu ancak en büyük endişesinin Avrupalı müttefiklerin kendi içlerinde bölünmesi olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın mücadelesinden dünyanın öğreneceği çok şey olduğunu vurgulayan Prens Harry, cephedeki kararlılığa dikkat çekti.

Savaşla ilgili sosyal medyada yayılan dezenformasyona ve bu durumdan çıkar sağlayan küresel aktörlere de tepki gösteren Prens Harry, bu isimler arasında Amerika’daki "bazı güçlü aktörlerin" de bulunduğunu kaydetti.

ABD'deki siyasi gelişmelere ve yaklaşan dönem hareketliliğine işaret eden Sussex Dükü, "Ocak ayı itibarıyla bazı şeyler değişecek. Hepimizin gözünün orada olması lazım. Avrupa şu an birleşik bir cephe halinde ve burada daha fazla Amerikan desteği görmek kesinlikle çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.