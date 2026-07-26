Gösterişli tatil seçenekleri yerine memleketinde vakit geçirmeyi tercih eden Hakan Çalhanoğlu'nun bu görüntüleri kısa sürede ilgi gördü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, milli futbolcunun doğal ve mütevazı tavrını takdir eden yorumlarda bulundu.