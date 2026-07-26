HAKAN ÇALHANOĞLU KRAMPONLARI ÇIKARDI
Başarılı futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu, sezon yorgunluğunu memleketinde atmayı tercih etti. Lüks tatil bölgeleri yerine Bayburt'taki köyüne giden milli futbolcu, ailesiyle birlikte sakin ve doğal bir tatil geçirirken samimi görüntüler verdi.
DERE KENARINDA BALIK TUTTU
Yoğun geçen futbol sezonunun ardından dinlenmek için soluğu memleketi Bayburt'ta alan Hakan Çalhanoğlu, köy hayatıyla dikkat çekti. Ailesiyle birlikte doğayla iç içe vakit geçiren milli futbolcu, dere kenarında balık tutarken görüntülendi.
KARA LASTİK GİYDİ
Sosyal medyada paylaşılan karelerde Çalhanoğlu'nun sade yaşam tarzı öne çıktı. Dünyaca ünlü futbolcunun köy ortamına uyum sağladığı anlarda ayağına giydiği geleneksel "kara lastik" ayakkabılar da takipçilerin dikkatinden kaçmadı.
Gösterişli tatil seçenekleri yerine memleketinde vakit geçirmeyi tercih eden Hakan Çalhanoğlu'nun bu görüntüleri kısa sürede ilgi gördü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, milli futbolcunun doğal ve mütevazı tavrını takdir eden yorumlarda bulundu.
Günün Trend Haberleri
Bayburt'taki köyünde ailesiyle huzurlu zaman geçiren Çalhanoğlu, yoğun futbol temposunun ardından doğayla baş başa kalarak sezon stresini geride bırakıyor.
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