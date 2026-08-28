Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalesine yeniden dönmesiyle piyasada fonlama faizi yüzde 37 seviyesine çekildi. Faizlerdeki 300 baz puanlık düşüşün ardından gözler bankaların kredi oranlarında yapacağı değişikliğe çevrildi.

Kamu bankalarından ise kredi faizlerine ilişkin ilk açıklamalar geldi. Bankaların, Merkez Bankası'nın yeni fonlama koşullarına paralel olarak kredi faizlerinde indirime gitmesi bekleniyor.

İŞ DÜNYASINDAN FAİZ İNDİRİMİ TALEBİ

Diyarbakır'da gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın genel müdürleri bir araya geldi.

Toplantının gündeminde Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ticari kredi faizlerine yansıtılması da yer aldı.

Hisarcıklıoğlu, bankacılık sektöründen söz konusu indirimin gecikmeden kredi faizlerine yansıtılmasını istediklerini belirtti. Merkez Bankası'nın hafta başında piyasayı yeniden yüzde 37 faiz oranından fonlamaya başladığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bunun 3 puanlık bir faiz indirimi anlamına geldiğini ifade etti.

İş dünyasının, söz konusu düşüşün kredi faizlerine de yansıtılması yönündeki talebine banka genel müdürlerinin olumlu karşılık verdiğini aktardı.

KAMU BANKALARINDAN PAZARTESİ MESAJI

Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan da kredi faizlerinde indirime gidileceğini açıkladı.

Arslan, kamu bankaları olarak pazartesiden itibaren tüm faiz oranlarında 2 ila 3 puanlık indirim yapacaklarını söyledi.

Böylece Merkez Bankası'nın fonlama maliyetindeki düşüşün özellikle kamu bankalarının kredi faizlerine hızlı şekilde yansıması bekleniyor.