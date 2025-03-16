Merkez Bankası Aralık 2024'te ilk faiz indirimine başladı. Bu indirimlerin kredi faiz oranlarında da düşüşü de beraberinde getirmesi bekleniyor. Fakat, aşırı kredi büyümesi gibi durumlarda ek tedbirler alınması meydana gelebilir.

KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ NE ZAMAN OLACAK?

TGRT Haber TV'de yer alan habere göre, Prof. Dr. Sefer Şener ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş bekleyenler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şener şu ifadelere yer verdi:

"Faiz indirimlerinin bundan sonraki süreçte de devam etmesi bekleniyor. Bu durum, iş dünyasının sıkça dile getirdiği krediye ulaşım güçlüğü sorununu da beraberinde getirecek. Kredi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle birçok firma yurt dışından, dövizle kredi kullanmaya yönelirken, bundan sonraki süreçte hem iş dünyası hem de tüketiciler (ev, araba veya ihtiyaç kredisi kullanacak olanlar) daha düşük limitlerden kredi kullanacak. Bu bağlamda, önümüzdeki haftalarda kredi faizlerinde 1-2 puanlık düşüş beklenebilir.

KREDİ GELİŞMELERİ YAKINDNA İZLENMELİ

Politika faizi 42,5 seviyesine gerilemiş durumda. Piyasaların genel beklentisi, bu indirimlerin kredi faizlerine yansıması yönünde. Merkez Bankası, enflasyondaki iyileşme devam ettiği sürece faiz indirimlerine devam edeceğini belirtiyor. Ancak banka, kredi gelişmelerinde beklenmedik artışlar, aşırı kredi dağıtımı veya piyasaya çıkan likiditenin ani genişlemesi gibi durumlarda ek daraltıcı tedbirler alabileceğini açıkça ifade ediyor.

YABANCI PARA KREDİLERİNDE SIKILAŞMA

Merkez Bankası, yabancı para kredileriyle ilgili olarak dolarla, euroyla yapılan borçlanmalara yönelik limiti birden yarıma çekmiş durumda. Bu uygulama, ani kredi büyümesi veya likidite bolluğunun önüne geçmek amacıyla hayata geçirildi. Böylece, enflasyonun düşeceği beklentisiyle birlikte, kredi piyasasındaki sıkılaşmanın da devam edeceği mesajı veriliyor.

MERKEZ BANKASI TEMKİMLİ

Merkez Bankası’nın bu tedbirli adımları, piyasa beklentileriyle örtüşerek borsa, döviz kurları ve diğer fiyat hareketleri üzerinde pozitif etkiler oluşturması bekleniyor. Mart ayından itibaren açıklanacak enflasyon verileri, Nisan ayında da bu eğilimin sürdürülmesi gerektiğini işaret ediyor. Enflasyon düştükçe kredi oranlarının da düşeceği öngörüsü, ekonomik büyüme ve tüketici harcamalarında denge sağlayacaktır.

KREDİ ÇEKECEKLER İÇİN KRİİTK TARİH

Özetle, Merkez Bankası’nın enflasyona odaklanarak attığı adımlar, kredi faizlerinin düşmesine ve genel olarak finansal piyasaların olumlu etkilenmesine yol açabilir. Ancak, piyasada ani kredi büyümesi veya likidite fazlası gibi durumlar yaşanırsa, banka ek önlemlerle müdahale edecektir. Bu stratejik yaklaşımla, enflasyonun kalıcı düşüşüne bağlı olarak daha agresif faiz indirimlerinin de önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu bağlamda, önümüzdeki haftalarda nisan ayının başlarında kredi faizleri 1-2 puanlık geri çekilecektir."